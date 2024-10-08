Три критических возраста, когда здоровье может пошатнуться

Министр здравоохранения Мурашко: универсальной пилюли нет, но есть общие рекомендации, чтобы следить за здоровьем. Забота о здоровье — важный элемент жизни. Следить за своим состоянием нужно в любом возрасте, но есть несколько возрастных этапов, когда риск заболеваний повышается, и к этому надо подготовиться. Критические возрастные периоды назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Три критических возрастных этапа, когда нужно особо внимательно следить за своим здоровьем, назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления на первом Международном форуме «Биопром», открытие которого произошло сегодня в Геленджике, пишет «Российская газета».

По словам депутата, универсальной оздоровительной пилюли нет, но есть определённые рекомендации, которые следует выполнять. Например, физические нагрузки, подобранные под конкретного человека.

В какие возрастные пороги нужно максимально внимательно следить за здоровьем

1-й этап — 40−45 лет

В этот период значительно возрастают риски развития нарушений липидного обмена и поражения сосудов. Особенно это касается мужчин: для них опасность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 45%. Кроме того, у людей, которые не ограничивают употребление алкоголя, уже в этом возрасте начинают происходить необратимые изменения в печени, такие как её дистрофия и жировой гепатоз.

Совет

Тут главное — правильно выстраивать свою жизнь, регулировать нагрузки и постараться снизить факторы стресса.

2-й этап — 60−65 лет

В этом возрасте вероятность инфаркта увеличивается на 75%. Начинает ухудшаться работа иммунной системы, что приводит к значительному увеличению риска развития онкологических заболеваний, сахарного диабета и других аутоиммунных болезней.

Совет

Крайне важно, отмечает Мурашко, принимать меры для предотвращения набора лишнего веса и ожирения. Ожирение — это не просто проблема внешнего вида, оно создаёт более 30 факторов риска для развития различных заболеваний. И это надо осознавать. Ещё одной опасностью является риск возникновения рака. Поэтому в этом возрасте особое внимание следует уделять диагностике и лечению онкологических заболеваний.

3-й этап — 80 лет и старше

В пожилом возрасте на первый план выходят уже другие проблемы: саркопения (потеря мышечной массы) и повышенный риск психических расстройств.

Совет

В этот период необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы замедлить старение мозга и сохранить когнитивные функции и психическое здоровье. Как отметил Мурашко, надёжных и однозначно эффективных лекарств от болезни Альцгеймера и других форм деменции всё ещё не существует. Есть лишь препараты, которые могут замедлить дегенеративные процессы. Тем не менее в России проводятся исследования в этой области. И министр рассчитывает на их перспективность.

Ходьба — полезная физическая нагрузка

Одним из полезных видов физической нагрузки, разрешённых всем, является ходьба. Его могут сделать своим «спортом» те, кому нельзя бегать и вообще сильно перетруждаться. Начать что-либо новое часто бывает непросто, но поэтапно вполне реально сформировать у себя новую здоровую привычку. Инструктор назвал 4 лайфхака, как сделать ходьбу своей полезной привычкой.