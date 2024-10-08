Врач предупредил о смертельной опасности цистита

Циститом и другими заболеваниями мочевыводящих (ИМП) путей может заболеть любой человек, но чаще всего он встречается у молодых сексуально активных женщин, рассказал хирург Эндрю Конвей Моррис. В комментарии для The Sun врач предупредил о смертельной опасности этого распространенного женского заболевания.

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По словам Морриса, от большинства инфекций мочевыводящих путей можно вылечиться с помощью антибиотиков, однако в некоторых случаях инфекции могут привести к сепсису и даже летальному исходу.

«Наиболее частой причиной заражения крови становятся инфекции верхней части мочевыводящих путей, затрагивающие почки», — объяснил хирург.

Он обратил внимание на то, что при обычном течении ИМП появляются боль при мочеиспускании, частые и внезапные позывы в туалет, боль в нижней части живота или спине. Если же к указанным симптомам добавились учащенное дыхание, спутанность сознания, холодные руки и ноги, сыпь на коже, очень высокая температура или неконтролируемая дрожь, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, так как эти признаки предупреждают об осложнении ИМП, которое может привести к сепсису.

Ранее уролог-андролог Светлана Калинина предупредила об опасности лечения цистита «бабушкиными» методами. Она подчеркнула, что при неправильной терапии заболевание может стать хроническим.