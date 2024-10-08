Врач рассказала, чем опасны батареи в отопительный сезон

Врач Коренева: батарея и обогреватель могут вызвать химический ожог. В России уже начали потихоньку включать отопление, но некоторым пока приходится справляться своими силами с помощью обогревателей. Однако в опасности находятся и те и другие. Аллерголог Скандинавского Центра Здоровья Елена Коренева рассказала «Секрету фирмы», почему так происходит.

Чем опасны батареи и обогреватели

Когда говорят о вреде, который отопительные приборы наносят организму, обычно имеют в виду сухой воздух — он умудряется негативно повлиять почти на все системы в организме. Однако врач Коренева рассказала о неочевидных последствиях, к которым могут привести батареи и обогреватели.

«Любой отопительный прибор, выделяющий ацетон или растворитель в испарениях, может быть источником триггеров и поллютантов для людей с хроническими заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей».

Свежая краска на батарее или обогревателе может привести:

к кислородному голоданию;

к химическому ожогу;

к аллергиям.

Аллергические реакции могут возникать и из-за пыли, скапливающейся за батареей. Особенно это опасно для людей с заболеваниями дыхательной системы (например, астмой). Врач посоветовала не забывать во время влажной уборки протирать и батареи.

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Отопительный сезон в России

В российских регионах уже начали включать отопление. Как понять, когда уже батареи потеплеют в вашем доме, куда можно пожаловаться, если отопления ещё нет, и на другие важные вопросы можно узнать ответ в материале «Секрета».