Врач рассказала, чем опасны батареи в отопительный сезон

Кислородное голодание и химический ожог. Чем опасны батареи в отопительный сезон — рассказала врач
Врач Коренева: батарея и обогреватель могут вызвать химический ожог. В России уже начали потихоньку включать отопление, но некоторым пока приходится справляться своими силами с помощью обогревателей. Однако в опасности находятся и те и другие. Аллерголог Скандинавского Центра Здоровья Елена Коренева рассказала «Секрету фирмы», почему так происходит.
Чем опасны батареи и обогреватели
Когда говорят о вреде, который отопительные приборы наносят организму, обычно имеют в виду сухой воздух — он умудряется негативно повлиять почти на все системы в организме. Однако врач Коренева рассказала о неочевидных последствиях, к которым могут привести батареи и обогреватели.
«Любой отопительный прибор, выделяющий ацетон или растворитель в испарениях, может быть источником триггеров и поллютантов для людей с хроническими заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей».
Свежая краска на батарее или обогревателе может привести:
- к кислородному голоданию;
- к химическому ожогу;
- к аллергиям.
Аллергические реакции могут возникать и из-за пыли, скапливающейся за батареей. Особенно это опасно для людей с заболеваниями дыхательной системы (например, астмой). Врач посоветовала не забывать во время влажной уборки протирать и батареи.
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Отопительный сезон в России
В российских регионах уже начали включать отопление. Как понять, когда уже батареи потеплеют в вашем доме, куда можно пожаловаться, если отопления ещё нет, и на другие важные вопросы можно узнать ответ в материале «Секрета».