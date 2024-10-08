О чем говорит повышенная потливость в пожилом возрасте

Повышенная потливость не связанная с температурой окружающей среды может говорить о серьезных патологических процессах, происходящих в организме. Например, по словам терапевта Элли Кэннон, это один из симптомов рака.

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Повышенная потливость чаще всего связана с температурой окружающей среды, когда из-за жары тело интенсивно теряет влагу. Это защитный механизм терморегуляции.

У женщин потливость нередко указывает на менопаузу.

Однако в ряде случаев потливость – тревожный сигнал, требующий обращения к врачам. Например, по словам терапевта Элли Кэннон, повышенное потоотделение наблюдается при розацее — хроническом заболевании кожи, сбоях в работе щитовидной железы и раке у людей старше 80 лет. Об этом врач рассказала изданию Daily Mail.

Распознать одну из этих патологий можно по дополнительным симптомам. Так, розацее характерны расширение капилляров, красная сыпь на лице. При проблемах с щитовидной железой помимо повышенного потоотделения у пациента наблюдаются усталость, увеличение веса, депрессия и мышечные боли.

Если говорить об онкологии, потливость наблюдается при некоторых видах рака крови, уточнила врач.

Также ранее эксперты предупредили, что насторожиться стоит, если потливость повышается по ночам, когда человек спит. По словам невролога, сомнолога Николая Ильина, это может указывать на эндокринные заболевания. Вместе с тем могут наблюдаться прерывистый, беспокойный сон, сопровождаемый частыми пробуждениями. Для выяснения точной причины Ильин рекомендовал обратиться к врачам.

А врач Попов рассказал, что такое «мясной пот» и как он проявляется. Среди симптомов повышение температуры и ускоренное сердцебиение.