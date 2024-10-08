Кардиолог предупредила о смертельной опасности аритмии

Приступ аритмии может закончиться смертью человека, предупредила кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина. В беседе с NEWS.ru врач уточнила, что некоторые виды заболевания проявляются утомляемостью, головокружениями, давящим дискомфортом за грудиной, обмороками и чувством нехватки воздуха.

Некоторые аритмии проявляются давящим дискомфортом за грудиной, чувством нехватки воздуха, одышкой, слабостью, утомляемостью, головокружением и даже обмороками. В редких случаях приступ аритмии может оказаться фатальным — человек может умереть, — пояснила кардиолог.

Она посоветовала не игнорировать ощущение перебоев или остановок в работе сердца. По словам врача, это может указывать на наличие аритмии. Специалист добавила, что в некоторых случаях заболевание протекает бессимптомно.

Нередко встречаются бессимптомные аритмии — такие нарушения ритма часто находят случайно при регистрации ЭКГ, самоконтроле пульса или осмотре пациента медицинским работником, — заключила Фадюхина.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее предупредила, что потемнение в глазах при резкой смене положения тела, в том числе при подъеме по утрам, в основном возникает из-за сосудистой дисфункции. По ее словам, данное состояние называется ортостатической гипотензией.