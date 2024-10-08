Раскрыты характерные признаки зависимости от секса

Сексуальная зависимость занимает 11-е место по распространенности в мире, заявил психиатр Майкл Олла. Характерные признаки этой проблемы он раскрыл изданию Daily Star.

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Главным тревожным симптомом сексуальной зависимости психиатр назвал навязчивые мысли об интимной близости.

«Человек может обнаружить, что постоянно занят фантазиями о сексе или прокручивает в голове прошлый опыт. Эти мысли становятся настолько навязчивыми, что мешают сосредоточиться на работе, семье или повседневных задачах», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что озабоченность сексом может стать настолько сильной, что затмит все остальные сферы жизни человека, затруднив выполнение даже самых обычных действий.

Еще один явный признак зависимости — то, сколько времени человек затрачивает на все, что связано с сексом. Речь идет не только о непосредственно половом контакте, но и о просмотре порно, мастурбации и постоянном поиске новых партнеров для половой близости, объяснил Олла.

Указывают на проблему и постоянный эмоциональный стресс и чувство стыда, продолжил психиатр. Люди, борющиеся с зависимостью от секса, часто страдают от сильной эмоциональной боли, потому что не могут обуздать свои порывы. Последствия половой активности вызывают у них вину, сожаление, стыд, которые могут перерасти в сильную тревогу или депрессию.

Также, по словам Оллы, признаками зависимости являются пренебрежение другими сферами жизни и связанные с сексом рискованные поступки, например, незащищенные половые контакты, непристойное поведение в общественных местах, неразборчивость в связях.

Ранее Олла раскрыл способы избавиться от порнозависимости. Чтобы решить эту проблему, он посоветовал в первую очередь установить цифровые границы, то есть ограничить время пользования гаджетами, и определить зоны, где нельзя будет их включать.