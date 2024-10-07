Опасен ли новый распространяющийся гонконгский вирус

Новый распространяющийся гонконгский вирус, которым уже заразились свыше 90 человек, совсем не опасен для всего остального мира. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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По словам медика, штамм стрептококка группы B является бактерией, поэтому вероятность глобального распространения инфекции почти нулевая.

— Старые вирусы возвращаются уже последние 30 лет, и это нормально... Вирусы живут на планете дольше людей, — передает слова Викулова «Известия».

Вирус Марбург, или геморрагическая лихорадка, вновь вызвал опасения у Всемирной организации здравоохранения на фоне вспышки заболеваемости в Руанде. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об опасности этой болезни.

До этого инфекционист Андрей Поздняков заявил, что вероятность вспышки вируса Марбург в России очень мала, но единичные случаи могут быть. Отмечается, что вирус передается человеку при контакте с летучими мышами и биологическими жидкостями инфицированных людей.