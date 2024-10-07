Кардиолог рассказала об особенностях приема статинов

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Алёна Хрипкова рассказала об особенностях приёма статинов.

«Как и любое лекарство, они имеют побочные эффекты. Наиболее частые из них — болезненные ощущения в мышцах и суставах. Также на фоне терапии может быть временное бессимптомное увеличение уровня ферментов печени», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, большинство пациентов хорошо переносят такое лечение.

Как отметила врач, статины — первая линия выбора препаратов для снижения уровня холестерина. Их должен назначать врач, который в случае появления побочных эффектов может изменить дозировку лекарства или заменить его другим.

Ранее врач-кардиолог первой категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Небольсина рассказала о продуктах, вредных для здоровья сердца.