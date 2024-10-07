Как защититься от эпидемии смертельного вируса Марбург

Необходимо следить за потоком людей из Африки, чтобы защитить россиян от ввоза смертельного вируса Марбург, считает вирусолог Александр Чепурнов. В разговоре с NEWS.ru врач подчеркнул, что теоретически и практически лихорадка может достичь территории России. По его словам, контрольные меры не повредят.

Теоретически и практически лихорадка Марбург может достичь территории России. Это вполне реальный момент, поэтому контрольные меры не повредят. Другое дело, что человек может приехать в нормальном состоянии, а болезнь проявится позднее. Поймать ровно на моменте пересечения границы в аэропорту не так просто, надо просто отслеживать потоки людей, которые идут из Африки, — пояснил Чепурнов.

Вирусолог напомнил о вспышке лихорадки Эбола, которая очень похожа на Марбург. Он поделился, что это была небольшая локальная вспышка на 10–15 человек, которая легко купировалась. Врач рассказал, что зачастую вирус распространяется в больницах, где медики работают без перчаток и защитных фартуков.

Передаются рвотные массы, если все это попадает на кожу, а на коже всегда есть микротравмы, вирус передается в организм. Однако вспышка Эболы разрослась до 20 тысяч человек, были случаи завоза. Люди уже инфицированы, но еще не началась болезнь, а инкубационный период — от 2 до 18 дней, — добавил Чепурнов.

В международных аэропортах Казахстана ранее ввели бесконтактную проверку температуры у прибывающих из-за рубежа пассажиров в связи с угрозой завоза вируса Марбург. Также проверяют прибывших в страну при пересечении госграницы.