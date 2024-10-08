В России запустят производство фармсубстанции нитроглицерина
Субстанцию для производства нитроглицерина начнут выпускать в России. Производство будет организовано на базе одного из предприятий "Ростеха". Соответствующее соглашение было подписано в рамках Международного форума "Биопром", который проходит в эти дни в Геленджике.
Нитроглицерин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он применяется при инфаркте миокарда, ишемической болезни, стенокардии и других сердечных заболеваниях. Препарат востребован при острых состояниях и в скорой медицинской помощи. Сегодня в России аналогичных фармсубстанций не выпускается.
"В России сохраняется большая необходимость в качественных препаратах подобного типа. Мощность нашего производства составит от двух тонн медицинского нитроглицерина в месяц, его запуск обеспечит независимость от зарубежных поставок фармсубстанции. Выпуск первой партии отечественного препарата запланирован на конец 2025 - начало 2026 года. На данный момент готова техническая документация для запуска проекта", - рассказал статс-секретарь "Ростеха" Сергей Цыб.