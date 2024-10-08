В России запустят производство фармсубстанции нитроглицерина

Субстанцию для производства нитроглицерина начнут выпускать в России. Производство будет организовано на базе одного из предприятий "Ростеха". Соответствующее соглашение было подписано в рамках Международного форума "Биопром", который проходит в эти дни в Геленджике.

© Российская Газета

Нитроглицерин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он применяется при инфаркте миокарда, ишемической болезни, стенокардии и других сердечных заболеваниях. Препарат востребован при острых состояниях и в скорой медицинской помощи. Сегодня в России аналогичных фармсубстанций не выпускается.