Врачи рассказали, чем опасна миома матки

Миома — это доброкачественная опухоль в полости матки. Чем опасно новообразование и когда его удаляют, «Клопс» узнал у врачей акушеров-гинекологов.

Это довольно частое заболевание, отметили специалисты. Миомы могут быть разного размера и количества и локализоваться в разных местах матки.

«Например, под слизистой оболочкой, в мышечной стенке или на поверхности органа. Некоторые образования трудно увидеть невооружённым глазом. Другие могут достигать размера грейпфрута», — рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Младова.

Чем опасна опухоль

У некоторых женщин заболевание протекает без симптомов, у других имеет яркие проявления. Если опухоль становится больше 6 см, возникают боль в малом тазу и запоры, затрудняется мочеиспускание.

«Пациентки отмечают обильные и длительные менструации, при которых развивается анемия, падает гемоглобин. Появляется головокружение, шум в ушах, сонливость, тахикардия, выпадение волос», — прокомментировала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Анастасия Дергачева.

В каких случаях удаляют миому

Всё зависит от размера и места расположения опухоли. Если узел небольшой и дама не планирует беременность, с миомой ничего делать не нужно: «мы просто наблюдаем», пояснила Дергачева. А вот в случае, когда женщина собирается делать ЭКО, даже четырёхсантиметровая миома подлежит удалению.

К хирургическому лечению врачи прибегают, когда консервативное не помогает. Например, менструация переходит в затяжное кровотечение, и уровень гемоглобина грозит падением до критических значений, угрожающих жизни.

«Бывает, что пациентки долго не обращаются к доктору и образование достигает больших размеров. Тогда опухоль приходится удалять вместе с маткой», — продолжила доктор. Все узлы размером более 10 см — это показание к операции вне зависимости от того, вызывают они болезненные симптомы или нет, дополнила репродуктолог Елена Младова.

Миома при беременности

«Как правило, если женщина с миомой смогла зачать и выносить беременность до восьми-девяти недель, то и дальше всё будет развиваться благополучно», — успокоила гинеколог, репродуктолог Елена Младова.

Спутать миому с беременностью крайне сложно, но случается и такое. Когда опухоль достигает размеров более 12 условных недель беременности (размеры миомы считаются в неделях беременности), может начать расти живот.

«Опухоль выступает уже над лоном, живот увеличивается и приобретает форму, типичную для беременности», — объяснила Дергачева.

Точная причина возникновения миомы матки неизвестна, дело может быть в генетике.

«Определить правильную тактику лечения в каждом конкретном случае может только доктор», — подытожила Младова.

Врач рассказал, в каких случаях ЭКО можно сделать по полюсу ОМС.