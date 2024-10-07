В России появится первая роботизированная операционная

В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ сообщили, что вуз анонсировал создание первой в России роботизированной интегрированной операционной к 2026 году.

© Ferra.ru

В рамках подготовки к этому проекту в Институте инновационного развития СамГМУ была открыта лаборатория роботизированных технологий в нейрохирургии. По словам Владимира Крылова, главного внештатного нейрохирурга Минздрава РФ, это событие стало первым шагом к созданию операционной, полностью оснащенной отечественным оборудованием.

Директор Института инновационного развития Сергей Чаплыгин отметил, что новая операционная будет оборудована высокоточным хирургическим инструментом, что позволит предоставлять высокотехнологичную медицинскую помощь в большом объеме.

Кроме того, в работу операционной будет интегрирована система хирургической навигации Autoplan, разработанная в СамГМУ. На данный момент с ее помощью было выполнено более 1,7 тысячи операций. Этот проект открывает новые возможности для улучшения качества нейрохирургического лечения в России.