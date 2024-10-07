В Подмосковье врачи спасли женщину с дырой в кишечнике

Врачи Зарайской больницы спасли 57-летнюю пациентку с «разлитым перитонитом» — содержимое ее кишечника попало в брюшную полость. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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По словам врачей, женщина несколько дней терпела сильные боли в животе и не обращалась за помощью. В итоге в день поступления в больницу после УЗИ и компьютерной томографии врачи диагностировали ей перитонит.

«Причиной перитонита стало попадание содержимого кишечника в брюшную полость через отверстие в толстой кишке — дивертикула, — небольшого кармана в стенках кишечника. Он может воспаляться и приводить к разрыву стенки кишки», — рассказали в ведомстве.

Пациентке провели экстренную операцию, на которой ей удалили поврежденные стенки кишечника, восстановили целостность органа, очистили и санировали брюшную полость.

Сейчас пациентку уже выписали домой, но, по словам врачей, в будущем ей предстоит еще одна операция по дальнейшему восстановлению функций желудочно-кишечного тракта.