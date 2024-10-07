Врач сравнил вирус Марбург с чумой

Вспышку лихорадки Марбург можно сравнить с чумой. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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По его словам, Марбург относится к первой группе опасности, имеет высокую смертность и быстро распространяется. Также Жемчугов уточнил, что вирус живет в природе и передается через летучих зверей, обитающих в экваториальной Африке.

В России также существуют подобные вирусы, например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, напомнил специалист.

— Все эти вирусы поражают мелкие сосуды, вызывая внутренние кровотечения. Инкубационный период может длиться от 2 до 20 дней, в зависимости от дозы заражения. Однако в нашей стране имеется система противочумной защиты, которая была обновлена в связи с пандемией COVID–19. Сейчас мы имеем необходимые оборудование, реактивы, тесты и средства защиты. Мир готов к подобным пандемиям и эпидемиям, — рассказал Жемчугов в беседе с «Радио 1».

Симптомы вируса Марбург включают в себя лихорадку, боль в горле, сыпь, диарею, тошноту, рвоту, кровотечение из носа и глаз.

В то же время профессор Ольга Карпова рассказала, как можно предотвратить эпидемию вируса Марбург.