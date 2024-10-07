Эти неочевидные симптомы сахарного диабета проявляются по ночам

Зачастую сахарный диабет развивается бессимптомно, поэтому пациенты узнают о нем уже на запущенной стадии, рассказал невролог и физиотерапевт Андрей Галкин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о неочевидных признаках заболевания, которые появляются преимущественно ночью.

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Главным симптомом начавшегося сахарного диабета врач назвал частые позывы к мочеиспусканию ночью, возникающие из-за попыток организма вывести излишки сахара из организма. По этой же причине человек постоянно испытывает жажду.

«Ощущение стягивания и боль в мышцах ног во время сна может быть следствием скачков сахара. Также у диабетиков с лишним весом развивается апноэ во сне, из-за которого они часто просыпаются с ощущением нехватки воздуха», — Андрей Галкин, невролог, физиотерапевт.

Снижение уровня глюкозы в крови можно определить и по обильному потоотделению, похожим на вспышки снам и головной боли после пробуждения, добавил врач.

Ранее Галкин назвал простой способ профилактики инсульта. По его словам, улучшить кровообращение в мозге можно с помощью массажа и упражнений.