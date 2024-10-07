Психиатр: на рынке представлены препараты способные заменить «Сульпирид»

Дефицит «Сульпирида» в Алтайском крае мог возникнуть из-за перерегистрации, заявил психиатр-нарколог Алексей Магалиф. Он отметил, что сообщения о всплеске случаев шизофрении не имеют оснований, так как этот нейролептик применяется только при невротических расстройствах.

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«Современных лекарств достаточно, чтобы заменить исчезнувший из аптек «Сульпирид». Никакой катастрофы не вижу, поставки возобновятся», — подчеркнул Магалиф.

Пациенты психоневрологических диспансеров получают бесплатную помощь, но окончательное решение о назначении лекарств принимает врач. При хронических диагнозах препараты используются для профилактики рецидива, добавил он в беседе с 360.ru.

«Сульпирид» не является основным для лечения шизофрении. Если пациент на неделю прекратит его принимать, ничего страшного не произойдет. Его не назначают при психотических заболеваниях. Сообщения о дефиците препарата не идут ни в какое сравнение с пропажей инсулина из аптек», — заключил Магалиф.

Telegram-канал Mash сообщил о дефиците «Сульпирида» и угрозе всплеска шизофрении. По их данным, аптеки не успели закупить достаточное количество лекарств из-за сбоев в логистике.

На сессии Законодательного собрания Алтайского края подняли вопрос о дефиците лекарств после назначения нового директора «Аптеки Алтая» Марины Годовой. Депутат Сергей Писарев предложил решить проблему с поставками «Сульпирида». Спикер Александр Романенко критиковал работу аптечной сети и обещал встретиться с врачами для оценки потребностей.

В конце сентября Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан потребовал отменить блокировку госзакупок препарата «Трикафта» для детей с муковисцидозом. ФАС остановила аукционы по жалобе компании МИК, которая обещала аналог из Аргентины без лицензии.

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