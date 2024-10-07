Эксперт перечислила неочевидные признаки женской мигрени

Мигрень — неврологическое заболевание, причины которого до конца не изучены. Врач – невролог-алголог, заведующая Центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова сообщила, что чаще всего они встречается у женщин из-за особенностей нервной системы и гормональных циклов.

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Она добавила, что приступы мигрени вызываются активацией тройничного нерва и расширением артерий в мозге, а также нарушением обмена серотонина.

У женщин мигрень может быть вызвана стрессом, светом, звуком, гормонами, алкоголем, тирамином и другими факторами, подчеркнула эксперт в беседе с Life.ru.

Недостаток жидкости, голодание, отказ от кофеина, менструальный цикл и изменения погоды также могут спровоцировать приступы.

Особое внимание следует уделять мигрени у беременных из-за повышенных нагрузок на кровообращение, хотя с ростом эстрогенов она обычно отступает.

С наступлением климакса гормональный фон меняется, что может влиять на частоту и интенсивность мигренозных приступов.

«Мигренозный приступ может серьёзно ухудшить качество жизни. Если они беспокоят чаще четырёх раз в месяц и являются сильно дезадаптирующими, необходимо начать профилактическую терапию», — отметила Терехова.

Врач добавила, что цефалгологи имеют различные группы препаратов для улучшения самочувствия и контроля мигрени.

Важно отметить, что диагностировать и лечить мигрень может только квалифицированный врач после тщательного обследования, который назначит соответствующую профилактическую терапию.

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