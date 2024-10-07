Врач рассказал о распространенных заболеваниях суставов

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов назвал распространённые заболевания суставов.

Остеоартроз, подагра, а также ревматоидный артрит являются наиболее часто встречающимися диагнозами при болезни суставов, заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«К признакам ревматоидного артрита относится боль и скованность в нескольких суставах, болезненность и отёк. Они возникают симметрично с обеих сторон тела, например в обоих запястьях или коленях», — сказал врач.

Болезнь также сопровождается потерей веса, лихорадкой, постоянной усталостью.

Травматолог отметил, что на риск заболевания влияет возраст, пол, генетика, курение в молодом возрасте и ожирение.

Ранее врач — травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра стационара Научно-клинического центра №2 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Роман Шохирев рассказал о методах профилактики проблем с опорно-двигательной системой.