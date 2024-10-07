Уролог предупредил о главных причинах эректильной дисфункции

Кандидат медицинских наук, уролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека, эксперт сообщества UmetEXPERTS Станислав Али назвал стресс и вредные привычки основными провокаторами эректильной дисфункции. О других причинах импотенции он рассказал «Ленте.ру».

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Уролог обратил внимание на то, что все больше мужчин, в том числе и молодых, сталкиваются с эректильными проблемами, что может стать причиной развития психических расстройств и даже депрессии.

К проблемам с потенцией, по его словам, могут привести длительный стресс, переутомление, беспокойство. Также эректильная дисфункция может возникать из-за перенесенных ранее травм позвоночника, головного или спинного мозга, из-за хронических заболеваний, например, сахарного диабета, рассеянного склероза и других неврологических расстройств, продолжил Али.

«Неблагоприятно сказываются на мужском интимном здоровье и вредные привычки — курение, зависимость от еды, провоцирующая набор лишнего веса. Нарушается эрекция и из-за приема некоторых лекарств, например, антидепрессантов или гормонов», — Станислав Али, кандидат медицинских наук, уролог.

Эректильная дисфункция также может быть следствием воспалительных заболеваний мочеполовых органов (например, простатита или уретрита) или доброкачественной аденомы простаты.

При этом, как отметил врач, своевременное обращение за квалифицированной помощью позволяет справиться с недугом. Лечением эректильной дисфункции занимаются урологи-андрологи, при необходимости подключаются психотерапевты и другие специалисты.

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