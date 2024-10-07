Сезон вирусов открыт: пять вопросов о сезонных заболеваниях

Сезон вирусов можно считать открытым. Многие москвичи уже почувствовали это на себе, столкнувшись с неприятными симптомами. Как уберечь себя этой осенью, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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Вопрос 1. Каким обещает быть эпидсезон?

Судя по всему, он будет непростым. Причин для этого несколько. Одна из них — новые штаммы вирусов, а другая — восстановление типичной, допандемийной картины сезонных возбудителей. Третий важный фактор — возможность заразиться несколькими вирусами сразу.

Последний чаще всего касается пожилых и детей: с ослабленным здоровьем организм может подхватить простуду быстрее, при этом на ОРВИ может наслоиться грипп. Со счетов не стоит списывать и коронавирус. Он стал менее губительным. Теперь это еще одна сезонная инфекция.

Вопрос 2. Нужна ли вакцинация?

— Вакцинация от гриппа — один из способов защитить себя, — объясняет терапевт Татьяна Федотова. — Снижается вероятность заболеть гриппом. К тому же вакцинация обеспечивает защиту от осложнений. Среди возможных последствий осенних инфекций — пневмония, синусит, отит, энцефалит, менингит и другие.

Вопрос 3. Адаптируют ли вакцины под новые штаммы?

Состав вакцины от гриппа меняется каждый год в соответствии с эпидситуацией и рекомендациями ВОЗ. Делают так, чтобы защищать вас именно от тех штаммов, которые активны сейчас.

— Иммунитет сохраняется примерно полгода. Оптимально делать прививку от гриппа в сентябре — ноябре, но вирус гриппа циркулирует вплоть до марта — апреля, поэтому вакцинация возможна и позже, даже весной, — отметила терапевт.

Антитела начинают вырабатываться сразу после вакцинации, но оптимальный их уровень достигается через одну-две недели. Для детей первого года жизни вакцинацию проводят дважды.

Вопрос 4. Допустим, вы стали чаще болеть в течение года. С чем это связано?

Если вакцинацию от гриппа не сделали, а в начале осени «повезло» подхватить не одну, а сразу пару инфекций, то грешить на «плохой иммунитет» точно не стоит. Возможно, в вашем окружении стало больше людей, болеющих ОРВИ, гриппом, туберкулезом, инфекционными пневмониями, бронхитами. Быть может, вы чаще стали посещать многолюдные места.

Вопрос 5. Может ли из-за болезни падать иммунитет? С чем это связано?

Эффективность работы иммунной системы действительно временно снижается из-за высокого расхода необходимых запасов.

— Такие состояния, как правило, полностью компенсируются при правильном терапевтическом подходе, — добавила врач-иммунолог Евгения Степанова.

Если человек относится внимательно к своему состоянию и лечению, то выздоровление не заставит себя ждать. Учтите, что витамины принимать самостоятельно нельзя. Сначала обратитесь к врачу.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДСКАЖУТ

Во всех регионах России начала работу тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 11 октября.

Сотрудники Роспотребнадзора, в частности, расскажут россиянам, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, напомнят о неспецифических мерах профилактики.

Москвичи могут задать вопросы по телефонам: 8 (495) 687-40-33 и 8 (495) 687-36-28. Также информацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (звонок бесплатный) 8 (800) 555-49-43.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Милехина, доктор медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник клинического отдела ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора:

— В структуре респираторных вирусов преобладают: парагрипп, риновирус, аденовирус и другие. Циркулируют и новые штаммы коронавируса. При заболевании COVID-19 люди жалуются на высокий уровень интоксикации организма. Микс инфекций — острые респираторные инфекции сочетанной этиологии — чаще всего приходится именно на детский возраст.