Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть рис

Рис не рекомендуется употреблять людям, которые страдают запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

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— Вреден рис тем, кто страдает запорами, потому что это продукт, содержащий крахмал. Он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом низкокалорийный, — цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, рис полезно есть детям, потому что он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, которые страдают от повышенной кислотности и расстройств желудка.

Врач Владимир Попов рассказал, что для избавления от изжоги необходимо добавить в рацион овсянку, кускус и бурый рис. Он порекомендовал тем, кто сталкивается с подобными проблемами ЖКТ, обратить внимание на цельнозерновые крупы, а также на морковь, свеклу, кабачки, спаржу, брокколи, зеленую фасоль, некислые фрукты.

Высокое содержание в этих продуктах клетчатки дает чувство сытости и позволяет избегать переедания, которое способно спровоцировать изжогу.