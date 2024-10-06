Как защититься от простуды

В осенне-зимний период люди чаще заболевают ОРВИ - всего до 90 % всех случаев инфекционных заболеваний. Однако люди предпочитают лечиться лекарствами, хотя можно заменить их натуральными фитопрепаратами.

© СОВА

Фитонциды - биологически активные вещества, образуемые растениями, подавляющие рост и развитие микроорганизмов, играющие важную роль в иммунитете растений.

Название придумал ленинградский профессор, который соединил два слова: фитон (растение, греч.) и цидо (убиваю, лат). Он выяснил, что растения выделяют летучие вещества с антибиотическим действием - это и есть фитонциды.

Репчатый лук, чеснок, эфирные масла листьев березы, эвкалипта, хвои, рекомендуют использовать при первых признаках простуды. Они помогут организму стать сильнее, укрепляют иммунитет и помогают против вирусов. К списку можно добавить лимоны и квашеную капусту.

А недавно эксперты рассказали, какие продукты богаты полифенолами и флавоноидами.