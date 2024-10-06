Может ли депрессия развиться от безделья

Люди, считающие депрессию «надуманной» болезнью, ошибочно полагают, что раньше этим недугом никто не страдал и, по их мнению, данное заболевание – это следствие «безделья».

Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила врач-психиатр и нарколог Мария Егорова. При этом она отметила, что в этом вопросе многие путают причину и следствие, так как пациенты с депрессией действительно порой проводят много времени в постели из-за нарушений сна, упадка сил, повышенной сонливости и пониженной мотивации.

«Сначала нужно разобраться, что было первично: «безделье» вследствие депрессивного расстройства или «безделье» как симптом, за которым стоит какая-то личностная причина», – подчеркнула специалист

Кроме того, в обществе сейчас популярны аргументы, что депрессия это якобы не болезнь, а некое модное веяние.

«Мол у наших родителей/бабушек/дедушек не было никакой депрессии, раньше все работали, воспитывали детей, времени на депрессию просто не было. Но на самом деле депрессия – опасная болезнь, которая стала одним из первых описанных психических расстройств в истории медицины», – резюмировала Егорова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-психотерапевт Людмила Нугаманова назвала главные признаки депрессии.