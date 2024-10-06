Врач рассказал об удивительной пользе кинезиотейпирования

Врач по спортивной медицине первой квалификационной категории Владимир Шостак рассказал, что такое кинезиотейпирование и чем оно полезно.

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«Наверняка многие не раз обращали внимание на цветные пластыри, наклеенные на различные участки тела спортсменов, – цитирует эксперта «Спорт-Эксперт». – Это кинезиотейп – специальный тканевый пластырь на клеевой основе с небольшим содержанием синтетических материалов».

По словам Шостака, кинезиотейп – это не просто пластырь, он «поддерживает» связки, суставы и мышцы, а также обладает обезболивающим и согревающим эффектом, снимает отёки и формирует правильный стереотип движений.

«А ещё это отличная профилактика травматизма. При наклеивании такой тейп приподнимает кожу над нижележащими слоями за счёт сморщивания. Тем самым улучшается локальный кровоток, что способствует снятию отёка, обезболиванию, возникает ощущение тепла под тейпом», – подчеркнул врач.

Кроме того, добавил доктор, благодаря активизации рефлекторных механизмов, которые «заглушают» сигналы от болевых рецепторов, поступающих в головной мозг, происходит обезболивание.

«А за счёт своей эластичности кинезиотейп не лишает суставы движения, однако, возникает субъективное ощущение стабильности в суставе», – резюмировал медик.

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