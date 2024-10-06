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Врач назвала 8 признаков опасного заболевания сердца. Их можно заметить в тёплую погоду

Благоприятная погода может вызвать симптомы, которые указывают на скрытое заболевание сердца. Доктор Саманта Уайлд рассказала, как распознать заболевания важного органа.

Врач назвала восемь признаков опасного заболевания сердца
© globallookpress.com

Если у вас есть заболевания сердца, риск сердечных приступов, аритмии (нерегулярного сердцебиения) и сердечной недостаточности увеличивается в жаркую погоду. Чем жарче погода, тем выше риск.

Врач назвала восемь признаков в тёплую погоду, которые предупреждают о скрытом заболевании сердца:

  • головокружение: ощущение, что всё вокруг вращается;
  • потоотделение: ощущение чрезмерной потливости, даже если вы не занимаетесь спортом;
  • боль в груди: ощущение сдавливания, сжатия или тяжести в груди, которое может распространяться на шею, челюсть, плечо, верхнюю часть спины и вниз по рукам;
  • усталость: отсутствие энергии без какой-либо очевидной причины;
  • одышка: возникают трудности с дыханием;
  • изменения в сердцебиении: ощущение, что сердце бьётся быстрее или медленнее обычного;
  • тошнота;
  • отёк лодыжек или ступней: может постепенно усиливаться в течение дня.

При обнаружении этих симптомов нужно обратиться к врачу.

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