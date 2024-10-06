Врач назвала восемь признаков опасного заболевания сердца

Врач назвала 8 признаков опасного заболевания сердца. Их можно заметить в тёплую погоду
Благоприятная погода может вызвать симптомы, которые указывают на скрытое заболевание сердца. Доктор Саманта Уайлд рассказала, как распознать заболевания важного органа.
Если у вас есть заболевания сердца, риск сердечных приступов, аритмии (нерегулярного сердцебиения) и сердечной недостаточности увеличивается в жаркую погоду. Чем жарче погода, тем выше риск.
Врач назвала восемь признаков в тёплую погоду, которые предупреждают о скрытом заболевании сердца:
- головокружение: ощущение, что всё вокруг вращается;
- потоотделение: ощущение чрезмерной потливости, даже если вы не занимаетесь спортом;
- боль в груди: ощущение сдавливания, сжатия или тяжести в груди, которое может распространяться на шею, челюсть, плечо, верхнюю часть спины и вниз по рукам;
- усталость: отсутствие энергии без какой-либо очевидной причины;
- одышка: возникают трудности с дыханием;
- изменения в сердцебиении: ощущение, что сердце бьётся быстрее или медленнее обычного;
- тошнота;
- отёк лодыжек или ступней: может постепенно усиливаться в течение дня.
При обнаружении этих симптомов нужно обратиться к врачу.