Врач назвала восемь признаков опасного заболевания сердца

Благоприятная погода может вызвать симптомы, которые указывают на скрытое заболевание сердца. Доктор Саманта Уайлд рассказала, как распознать заболевания важного органа.

Если у вас есть заболевания сердца, риск сердечных приступов, аритмии (нерегулярного сердцебиения) и сердечной недостаточности увеличивается в жаркую погоду. Чем жарче погода, тем выше риск.

Врач назвала восемь признаков в тёплую погоду, которые предупреждают о скрытом заболевании сердца:

головокружение: ощущение, что всё вокруг вращается;

потоотделение: ощущение чрезмерной потливости, даже если вы не занимаетесь спортом;

боль в груди: ощущение сдавливания, сжатия или тяжести в груди, которое может распространяться на шею, челюсть, плечо, верхнюю часть спины и вниз по рукам;

усталость: отсутствие энергии без какой-либо очевидной причины;

одышка: возникают трудности с дыханием;

изменения в сердцебиении: ощущение, что сердце бьётся быстрее или медленнее обычного;

тошнота;

отёк лодыжек или ступней: может постепенно усиливаться в течение дня.

При обнаружении этих симптомов нужно обратиться к врачу.