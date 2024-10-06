Офтальмохирург перечислил причины внезапного ухудшения зрения

Причины внезапного ухудшения зрения могут крыться в проблемах с головным мозгом. На снижение остроты зрения влияют мигрени, рассеянный склероз, повышенное внутричерепное давление, а также инсульт и гипертония. Об этом рассказал офтальмохирург Кирилл Светлаков.

«При мигрени пациенты жалуются на «зрительные ауры» во время приступов со слепыми или затуманенными полями зрения», — рассказал специалист в беседе с News.ru. Также перед глазами могут появиться «светящиеся зигзаги или мозаики».

При гипертонии зрение может затуманиться, размыться, возможно появление пятен или плавающих точек перед глазами. Иногда происходит кровоизлияние в сетчатку.

Инсульт может поразить отвечающие за зрение участки мозга. Рассеянный склероз способен негативно повлиять на зрительный нерв, из-за чего человек станет видеть хуже. Ту же опасность несет повышенное внутричерепное давление.

Ранее офтальмолог Кузнецов посоветовал заниматься бадминтоном, чтобы сохранить здоровье глаз. Этот вид спорта расслабляет глазную мускулатуру, улучшает кровоснабжение.