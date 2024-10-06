Врач назвала самую частую и неочевидную причину икоты

Наиболее частой причиной появления икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость, и иных случаях проблема может быть связана с беременностью, переохлаждением, стрессом и едой на бегу. Об этом сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

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Она уточнила, что при употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится похожим на воздушный шар. Из-за этого он давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм самостоятельно пытается избавиться от лишней воздушности.

— Такая икота быстро начинается и так же быстро проходит, являясь вполне физиологическим методом саморегуляции, — уточнила врач.

По ее словам, икота может быть не связана с приемом спиртных напитков. Такая проблема может возникать на втором-третьем триместре беременности, при переохлаждении, повышении внутричерепного давления, сдавление диафрагмального нерва, стресс, голод, жажда, прием пищи большими кусками, питание всухомятку и на бегу.

Говоря о беременности, Малиновская подчеркнула, что увеличившаяся матка в этой ситуации давит на диафрагму, орган также сокращается из-за активного шевеления плода.

— Матка иногда зажимает диафрагмальный нерв, словно джойстик в старенькой компьютерной игре, вызывая все новые серии мышечных сокращений. Радикальный способ избавления от икоты в данном случае один: благополучные роды, — отметила реабилитолог.

Также икота, особенно у младенцев, может быть связана с переохлаждением. Как объяснила Малиновская, при этом мышечный спазм происходит под воздействием низких температур: замерзающие гладкие мышцы сжимаются в комок, «прячась» от холода.

— К сожалению, механизм сдавления диафрагмального нерва или собственно купола диафрагмы не всегда столь радостный: это могут быть опухоли желудка и средостения, аномалии анатомического развития. Такое встречается нечасто, но длительная и беспричинная икота требует обследования, чтобы исключить серьезные заболевания, — заключила Малиновская в беседе с РИА Новости.

Медик подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и диагностикой. Важно незамедлительно обращаться к врачу для точной постановки диагноза и дальнейшего лечения.

«Вечерняя Москва» узнала у терапевта Андрея Кондрахина, почему длительная икота может быть опасна для здоровья и как от нее избавиться.