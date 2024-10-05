Как Елизавета II дожила до 96 лет с раком и какие симптомы его выдают

Согласно официальному заявлению, Елизавета II умерла от старости, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал иную причину смерти королевы. Как оказалось, она страдала от рака костей. Что это за вид онкологии и какие у него симптомы, «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Он объяснил, что понятие «рак костей» довольно собирательное. Речь может идти об истинной первичной костной патологии — саркоме соединительной ткани, которая служит источником формирования гематологических проблем, например лейкемии.

Бывает и рак, который дает метастазы в кости. Это может сделать любой его вид. Кость в этом случае служит как системный фильтр. Рак распространяется по межклеточной жидкости, оседает в первую очередь в лимфоузлах, потом попадает в кровоток, а оттуда — во все органы, где есть максимально тонкие капилляры и происходит обмен воздухом или питательными веществами, — пояснил Черемушкин.

Рак является типичным возрастным признаком того, что в организме нарушается баланс, а иммунная система теряет контроль над делением клеток. Онколог предположил, что Елизавету II могли долго лечить, но вся история неизвестна.

Прожила она действительно достаточно долго. А продолжительность жизни зачастую объясняется не тем, что вы ничем не болеете, а тем, что вы вовремя и качественно лечитесь, даже если это онкологическая патология, — отметил врач

Симптомы у рака костей:

боль при движении;

деформация суставов.

Есть и другие нарушения. Болезнь проявляется не только поражением костной ткани, но и всех других. Поэтому обычно это целый комплекс симптомов, — уточнил собеседник «ВМ».

Человек с таким раком, особенно в преклонном возрасте, как Елизавета II (королеве было 96 лет на момент смерти), чувствует себя плохо. К преклонным годам могут наблюдаться и проблемы с нарушением обмена веществ, сахарным диабетом, болью в суставах.

А те, кто имеет онкологическую патологию, еще и вынужден принимать определенные препараты. Любой длительный прием лекарств сопровождается побочными эффектами и осложнениями, которые тоже влияют на самочувствие. Могут возникнуть нарушения пищеварительного тракта, дыхательной системы, сердце может «шалить», — перечислил онколог.

К преклонному возрасту у человека может быть такой комплекс симптомов, что уже будет неясно, какой из них выходит на первый план. Врачи могут лечить что-то одно, а следом возникает уже другое заболевание, лечат уже его — получается хроническое течение лечения, постоянная борьба за качество жизни и ее продление.

Опухолевый процесс достаточно сложный, потому что даже представить трудно его течение. Это заболевание длится годами. Человек с онкологией меняется, его нервная система расшатана, он нуждается в помощи психологов и врачей разных специальностей, — отметил специалист.

Для окружения человека с онкологическим заболеванием тоже меняется многое. Можно только догадываться, что испытывает пациент и его близкие, заключил Черемушкин.