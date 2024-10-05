В Конго начали вакцинацию от оспы обезьян

Вакцинация от mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) начата в Демократической Республике Конго (ДРК), которая стала в 2024 году эпицентром вспышки в Африке опасного заболевания. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Первыми прививки получили медицинские работки одной из больниц Гомы, столицы провинции Северное Киву на востоке страны, сообщает агентство. Утвержденная конголезским правительством программа предусматривает вакцинацию 5 млн человек, что должно позволить остановить нынешнюю вспышку mpox.

ДРК начала получать вакцины от mpox в сентябре при содействии Всемирной организации здравоохранения. Используется препарат MVA-BN.

Министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба сообщил в субботу, что общее число заболевших достигло в стране 31 тыс., умерли 988 человек. До 70% летальных случаев приходится на детей до пяти лет.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет до 10%.