Психолог назвал явный признак алкогольной зависимости

На проблемы с алкоголем прямо указывает наличие тяги к спиртному и желание расслабиться под его воздействием. К такому выводу пришла психолог Джоанна Джонс.

© РИА Новости

«Желание выпить из-за эмоциональных переживаний является четким сигналом о наличии тяги к спиртному. <...> Если вы используете выпивку как инструмент для управления эмоциями, это создает психическую зависимость от алкоголя», — заявила психолог HuffPost.

Тревожным сигналом эксперт назвала развитие толерантности к алкоголю. Если человек не пьянеет от одного бокала вина, это не значит, что с его организмом все в порядке, уверена психолог. Организм адаптируется к большим дозам спиртного.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева назвала допустимую норму красного вина. Здоровый мужчина может выпивать около 200 мл красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм. Для женщин эта доза равна примерно 100 миллилитрам.