Стало известно, что у королевы Елизаветы II был рак костей

Монархиня умерла в 2022 году. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл истинный диагноз Елизаветы II. По словам политика, королева страдала из-за рака костей, а узнала она о болезни примерно за полтора года до своей смерти.

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Джонсон рассказал, что со временем недуг стало практически невозможно скрывать. Елизавете было трудно передвигаться, однако она не отказывалась от своих королевских обязанностей. Монархине назначили лечение, и от многочисленных уколов у неё были тёмные синяки на запястьях.

По словам экс-министра, в последний раз он встретился с королевой всего за несколько дней до её смерти. При этом Джонсон утверждает, что Елизавета до последнего была полна решимости и старалась делать всё, чтобы в полной мере исполнять свой долг.