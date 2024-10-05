В Башкирии растет число пациентов с давлением и ожирением

Министерство здравоохранения региона подвело итоги масштабной акции «Здоровая республика», проведенной в 2023-2024 годах. Как выяснило издание UfacityNews.ru, число выявленных случаев повышенного артериального давления значительно возросло: 7 153 случая в 2024 году против 6 952 в 2023.

© runews24.ru

Кроме того, зафиксировано увеличение пациентов с избыточным весом: в 2024 году – 6 908 человек, в то время как в 2023 году этот показатель составил 6 223. Не менее тревожные цифры касаются и уровня холестерина в крови.

В 2024 году таких пациентов насчитали 5 536, немного меньше, чем в 2023 – 5 924 человека. В региональном Минздраве отметили, что с каждым годом число подтвержденных заболеваний, выявленных в рамках «поездов здоровья», растет примерно на 4,1 тысячи случаев, что подчеркивает необходимость дальнейших профилактических мероприятий и усиленной работы с населением.

Сообщалось, что ученые заявили, что газировка аннулирует усилия, прилагаемые для избавления от лишнего веса.

Ранее писалось о том, что сладкие газированные напитки назвали одной из причин развития рака.