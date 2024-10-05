Эксперт назвал симптомы лихорадки Марбург

Боли в груди, кровь в стуле, сыпь, кровоизлияния на коже и носовые кровотечения отмечаются у пациентов с лихорадкой Марбург. В конце первой - начале второй недели симптомы достигают максимальной интенсивности, в этот период нередко наступает летальный исход, рассказал ТАСС специалист Центра социально значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Михаил Самаке.

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Как пояснил специалист, переносчиком вируса Марбург является порода летучих мышей Египетская летучая собака, или Нильский крылан, которая обитает на африканском континенте и некоторых ареалах на Ближнем Востоке (Йемен, Сирия, Турция, Ливан, Израиль).

"В начальный период пациенты жалуются на головную боль разлитого характера или более выраженную в лобной области, боли в груди колющего характера, усиливающиеся при дыхании, загрудинные боли, иногда сухой кашель. Появляется ощущение сухости и боль в горле", - рассказал Самаке.

По его словам, с третьего - четвертого дня болезни присоединяются боли в животе схваткообразного характера. Они сопровождаются жидким, водянистым стулом. Также у половины пациентов отмечается примесь крови в стуле или наблюдаются признаки желудочно-кишечного кровотечения (мелена). У отдельных пациентов появляется рвота с примесью желчи и крови в рвотных массах.

На четвертый - пятый день болезни у половины больных появляется сыпь макулопапулезного характера, которая распространяется на верхние конечности, шею, лицо, а также иногда отмечается кожный зуд.

"Наблюдаются кровоизлияния в кожу, в конъюнктиву, слизистую оболочку полости рта. В это время появляются носовые, маточные, желудочно-кишечные кровотечения", - отметил специалист.

Он добавил, что в конце первой - начале второй недели симптомы достигают максимальной интенсивности. У больного появляются признаки обезвоживания, инфекционно-токсического шока, и иногда судороги и потеря сознания.

"В этот период нередко наступает летальный исход", - подчеркнул инфекционист.

О ситуации

В конце сентября Минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от вызываемой им лихорадки умерли девять человек. Позже в ВОЗ сообщили ТАСС, что расценивают как низкий риск распространения лихорадки Марбург в глобальном масштабе. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о ситуации, связанной с распространением заболевания в Руанде.