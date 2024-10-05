Врачи спасли жизнь пациенту с редким заболеванием

Врачи Кумертауской больницы спасли жизнь пациенту с редким заболеванием. Об этом сообщает Минздрав РБ.

В приемный покой городской больницы Кумертау доставлен 50-летний мужчина со вздутием живота и спастическими болями. Эти признаки указывали на возможную толстокишечную непроходимость, что требовало срочной операции.

Врачи обнаружили у пациента заворот долихосигмы — аномалию, связанную с удлинением сигмовидной кишки, которая может привести к ее перекручиванию и непроходимости. Это заболевание оказалось врожденным и проявилось только во взрослом возрасте.

С учетом серьезности состояния пациента операцию провели экстренную. Хирурги успешно удалили пораженную часть кишечника, восстановив нормальную проходимость.

Операция прошла успешно, и пациент уже выписан из больницы.