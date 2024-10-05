Хронические заболевания и онкология: причины бессонницы

Психолог-гипнолог Алексей Русакевич уточнил, что бессонницу могут спровоцировать хронические и острые заболевания, онкология, болезни неврологической природы или психическое состояние.

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Кроме того, длинные ночи и продолжительное искусственное освещение, связанные с сокращением светового дня осенью, меняют процесс выработки мелатонина, из-за чего нарушаются привычные суточные ритмы.

По словам врача-невролога клиники "Московские центры МРТ", кандидата медицинских наук Евгения Пахомова, немедикаментозными методами лечения бессонницы являются когнитивно-поведенческая терапия, налаживание режима, отказ от кофеина, табака и алкоголя, легкий ужин и отказ от гаджетов перед сном.

Лекарства же нужно принимать строго под контролем врача, поскольку многие из них могут вызвать привыкание, пишет РЕН ТВ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», специалисты назвали продукты-лекарства, без регулярного употребления которых увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения.