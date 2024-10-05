Врач предупредил об опасности вегетарианства и веганства

Вегетарианство и веганство крайне опасны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, поскольку такой рацион приводит к дефициту необходимых микроэлементов в организме. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

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«Организм начинает развиваться в теле матери, и большинство органов полностью формируются к 18 годам, а головной мозг продолжает расти до 25 лет. А если ребенок с самого детства вегетарианец, то он не получает всех тех элементов, которые ему нужны для нормального развития», — уточнила она, говоря о вреде таких ограничений для детей.

Все это, по словам врача, может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, которые проявятся во взрослой жизни. Это могут быть хронические, аутоиммунные заболевания, низкий вес, а иногда и бесплодие.

Беременность — также серьезное противопоказание для данного вида пищевого воздержания. У женщины, вынашивающей ребенка, перестраивается организм, поскольку развитие плода требует много строительных элементов: белок, холестерин, жиры, углеводы и так далее, передает РИА Новости.

Человек формирует свои пищевые привычки с самого детства на примере родителей. Если взрослые в семье страдают от ожирения, ребенок может столкнуться с той же проблемой. Об этом сообщила диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.