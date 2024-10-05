«Совершенно реальная». Вирусолог оценил вероятность новой пандемии

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев прокомментировал объявленные ВОЗ риски новых катастрофических эпидемий и даже пандемий. По его мнению, новая без преувеличения катастрофическая пандемия вполне реальна.

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Лукашев пояснил, что новая пандемия может быть ещё более страшной и тяжёлой, чем даже COVID-19. И что вероятность этого «совершенно реальная».

Но предсказать и спрогнозировать появление, развитие и распространение новой пандемии невозможно из-за изменчивости вирусов и регулярной смены хозяина, как и произошло при коронавирусе. В связи с этим новая пандемия может произойти «и через 50, и через 100 лет, а может и через месяц».

«За миллионы лет вирусы приспособились постоянно менять вид хозяина. И каждый раз такая смена — это риск пандемии, собственно как это произошло в случае с COVID-19. Изучая то, как вирусы меняли хозяев в прошедшие 100-200-300 лет, мы знаем, что это происходило достаточно часто. Это не всегда был переход к человеку, иногда между животными, но мы знаем, что этот процесс в природе регулярный, но это случайный процесс, он совершенно не поддаётся какому-то численному прогнозу», — рассказал эксперт.

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