Врач прокомментировал ситуацию с вирусом Марбург

Заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с вирусом Марбург.

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В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он заявил, что органы здравоохранения всех стран имеют необходимую информацию и принимают соответствующие меры по защите своих территорий.

«В том числе в России имеется чёткая отработанная система взаимодействия органов Роспотребнадзора и министерств, организаций по защите территории от ввоза любой инфекции», — сказал он.

В свою очередь, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетёсов в беседе с сайтом kp.ru отметил, что вирус лихорадки Марбург по своим характеристикам является опасным патогеном.

«Вакцин действительно нет. Почему? Ну, это далеко не единственная давно известная инфекция, от которой нет вакцин. Против ВИЧ нет, против гепатита С и ещё пары десятков других опасных вирусов», — напомнил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения в России лихорадки Марбург не будет.