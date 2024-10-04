Самарский врач рассказал,как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Многие люди задаются вопросом: как отличить сердечный приступ от панической атаки? На первый взгляд, эти состояния могут проявляться схожими симптомами, но на самом деле между ними есть существенные различия, которые важно знать каждому. Об этом рассказала пульмонолог, врач общей практики Ольга Хачатрян. Она отметила, что паническая атака - это состояние, которое может проявляться различными симптомами. Например, это может быть одышка, учащенное сердцебиение. Пациент может ощущать чувство страха, тревоги, но необоснованные. Но основной разницей между панической атакой и сердечным приступом является продолжительность самого симптома. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Губерния" (12+).