Хирурги-онкологи провели операцию по удалению целого легкого

Курские хирурги-онкологи провели сложную операцию по удалению целого легкого.

Пневмонэктомия, то есть удаление пораженного опухолью целого легкого, на поздних стадиях заболевания является последним шансом пациента побороть заболевание и перейти в состояние ремиссии.

Вместо открытого 25-ти сантиметрового разреза врачам Курского удалось провести операцию с использованием техники многопортовой торакоскопической хирургии. 65-летнему пациенту через 3 прокола по 7 мм и одного минидоступа в 3 см удалили легкое с левой стороны.

Это первая подобная операция не только в Курске, но и в Центральном Черноземье. Пациент после операции чувствует себя хорошо и сейчас уже выписан домой, рассказали в минздраве региона.