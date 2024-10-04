Врач перечислил активные в стране вирусы

В России сейчас активны COVID-19, грипп и корь, рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, важно определить наличие вируса в первые сутки, это можно сделать при помощи тестов.

Сейчас коронавирус стал одним из сезонных ОРВИ, он самый безобидный. Некоторый грипп тяжелее протекает — даже с летальным исходом. Надо врачам готовиться, чтобы в первые сутки человеку провести тест на определение вируса, — объяснил медик.

Врач отметил, что помимо коронавируса есть более остро протекающие заболевания. Например, в Москве была малярия, корь и лихорадка Западного Нила. Эти инфекции могли завести россияне, которые посещали дальние страны.

Ну и никто не отменял мощный всплеск желудочно-кишечных заболеваний, ротавирус, кишечные гриппы, венерические заболевания. Надо к этому быть готовыми, — добавил Жемчугов.

Ранее биолог Анча Баранова сообщила, что верблюжий грипп, который активизировался в Саудовской Аравии, опаснее обычного коронавируса. По ее словам, заразиться болезнью можно и без контакта с верблюдами. Она добавила, что другое название болезни — это «лихорадка погонщиков верблюдов». При этом заразиться им в последнее время можно и без контакта с этими животными.