В России спасли пациента с редким синдромом ошпаренной кожи

Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасли жизнь 62-летнему пациенту с синдромом Лайелла* — тяжелой аллергической реакцией.

Ситуация была критической: тяжелая стадия заболевания, высокая температура, интоксикация. Кроме того, у мужчины были сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, пережитый инсульт и гипертоническая болезнь. Прогноз был крайне неблагоприятным.

Сотрудники ожогового отделения впервые столкнулись с такой серьезной и редкой патологией. Несмотря на сложность врачи незамедлительно приступили к лечению. Только спустя примерно два месяца мужчину в удовлетворительном состоянии перевели в районное медучреждение для реабилитации.