Врач Галкин рассказал, почему болит шея

Невролог, мануальный терапевт, остеопат Андрей Галкин рассказал о причинах возникновения боли в шее.

Любые воспалительные процессы, образующиеся вблизи шеи, могут вызывать в ней боль, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, неправильная поза и положение головы во время сна из-за неправильно подобранной подушки также приводит к болям.

«Сутулость тоже негативно влияет на шею — при округлении спины шея автоматически выпячивается, так как ей нужно поддерживать голову. Из-за этого ослабляются длинные разгибатели шеи, не способные продолжительное время находиться в растянутом состоянии», — отметил врач.

При постоянной боли в шее Галкин рекомендовал не затягивать с обращением к врачу.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь — восемь часов и она не меняется в течение всей жизни.