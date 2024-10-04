После электронной сигареты пациенту не помог даже ИВЛ

О случае массивного поражения легких, как при COVID-19, из-за курения электронной сигареты, рассказали в Минздраве. У 18-летнего пациента, который лечился в Новосибирске в больнице из-за осложненной ангины после ОРВИ, внезапно ухудшилось состояние: развилась двусторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью. Перевод на искусственную вентиляцию легких не помог, и парня экстренно перевезли в НМИЦ им. Мешалкина, для подключения к аппарату ЭКМО. Когда парень пришел в себя, он признался, что накануне ухудшения он покурил электронную сигарету, которую ему принесли друзья.

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Этот случай "Российской газете" прокомментировали опытные врачи - завкафедрой пульмонологии Факультета дополнительного профобразования Пироговского Университета заслуженный врач России Андрей Белевский и ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Ким.

Электронная сигарета действительно могла вызвать такое тотальное поражение легких, что пациенту не помогло даже подключение к ИВЛ?

Андрей Белевский: Курение электронных сигарет и вейпов может спровоцировать различные легочные болезни - бронхиолиты (поражение бронхиол), пневмониям различного вида, так называемым интерстициальным заболеваниям легких (при которых патологическим изменениям подвергается интерстиций - каркас легких, и может развиться фиброз (уплотнение) легочной ткани). Может также возникнуть такой тяжелейший недуг, который называется острый респираторный дистресс синдром. Все эти болезни объединяются под названием EVALI - Острое легочное повреждение в результате воздействия электронных сигарет или вейпов.

Татьяна Ким: При курении электронных сигарет может возникнуть химический пневмонит - острое поражение легких, которое может сопровождаться дыхательной недостаточностью. При проникновении инфекционного агента развивается пневмония бактериальной, вирусной или смешанной этиологии.

Каковы риски у курильщиков электронных сигарет попасть в ту же ситуацию, что и в случае с пациентом из Новосибирска - когда тяжелая пневмония привела к дыхательной недостаточности?

Андрей Белевский: Риск заболеть есть всегда. Основной риск - курение электронных сигарет или вейпов.

Татьяна Ким: Риск развития двусторонней пневмонией у курильщиков электронных сигарет очень высокий, поскольку острое повреждение легочной паренхимы очень часто сопровождается развитием пневмонии.

В каком случае можно заподозрить, что развивается EVALI?

Андрей Белевский: Подозрение на EVALI - появление респираторных симптомов - кашля, хрипов в легких, одышки на фоне курения.

Татьяна Ким: При появлении сухого, надсадного кашля или покашливания надо насторожиться. Часто это сопровождается болью в грудной клетке, головными болями, общим резким недомоганием, другими симптомами интоксикации.

К каким необратимым последствиям для здоровья может привести курение электронных сигарет?

Андрей Белевский: Тяжелое острое поражение легких может перейти в необратимые изменения, в частности, развитием фиброзной ткани, а это делает человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Причем не очень длинную.

Татьяна Ким: К сожалению, пневмония не всегда заканчивается полным выздоровлением. Нередко в паренхиме легких возникает фиброз легких - и этот участок легкого перестает участвовать в газообмене. Это необратимый процесс, единственный способ лечения - это трансплантация легких. Клинически фиброз легких проявляется одышкой, симптомом дыхательной недостаточности.

К каким еще заболеваниям может привести воздействие раздражающих токсичных веществ, содержащихся в курительных смесях?

Андрей Белевский: Это не раздражающие вещества - это токсические вещества. Через легкие они попадают в кровь и разносятся по всему организму. В первую очередь страдают сердце и сосуды, во вторую - возникают все болезни, характерные для курения.

Татьяна Ким: Известно, что состав курительных смесей очень разнообразен, в них могут содержаться каннабиоды, к которым развивается привыкание, физическая и психическая зависимость. Системное воздействие никотина также общеизвестно - поражение эндотелия сосудов различных органов, и в первую очередь - головного мозга, сердца, пищеварительного тракта.

Повышает ли курение риск острой сердечной смерти?

Андрей Белевский: Да. Однозначно.

Татьяна Ким: Риск острой сердечной недостаточности вследствие развития дыхательной недостаточности на фоне фиброза легких, пневмонии, острого повреждения легких очень велик.

Также внезапная сердечная смерть может возникнуть от острой интоксикации электронными сигаретами. Если курильщик, а чаще это молодые люди, "перекурит" или "накурится" - эта угроза более чем реальна.