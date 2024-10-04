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Врач объяснила, как по позе во сне определить состояние организма

Поза человека во время сна — это не только привычка, но и отражение состояния его организма и психики, поделилась с LIFE.ru врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая. По ее словам, разные положения могут влиять на органы.

Как по позе во сне определить состояние организма
© globallookpress.com
Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы. Однако сон в такой позе может привести к апноэ или храпу, особенно у людей, у которых узкие дыхательные пути, — указала Бурнацкая.

Она добавила, что сон на животе может быть удобным, однако в такой позе оказывается давление на шейный отдел позвоночника. Это приводит к нарушению осанки и болям. При этом сон на правом боку увеличивает риск рефлюкса, а на левом — улучшает пищеварение и уменьшает изжогу.

Поза для сна выбирается человеком как из личных предпочтений и степени ее комфорта, так и неосознанно — она может зависеть от состояния организма и наличия хронических болезней, подытожила врач.