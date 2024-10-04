Как по позе во сне определить состояние организма

Поза человека во время сна — это не только привычка, но и отражение состояния его организма и психики, поделилась с LIFE.ru врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая. По ее словам, разные положения могут влиять на органы.

Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы. Однако сон в такой позе может привести к апноэ или храпу, особенно у людей, у которых узкие дыхательные пути, — указала Бурнацкая.

Она добавила, что сон на животе может быть удобным, однако в такой позе оказывается давление на шейный отдел позвоночника. Это приводит к нарушению осанки и болям. При этом сон на правом боку увеличивает риск рефлюкса, а на левом — улучшает пищеварение и уменьшает изжогу.

Поза для сна выбирается человеком как из личных предпочтений и степени ее комфорта, так и неосознанно — она может зависеть от состояния организма и наличия хронических болезней, подытожила врач.