В Европе может вспыхнуть эпидемия вируса Марбург, которая стала возможной после того, как в Гамбурге мужчина, прибывший из Руанды, проявил симптомы заражения. В материале 360.ru рассказываем об опасности африканской лихорадки, ее симптомах и путях распространения.

ВОЗ бьет тревогу из-за вируса Марбург

Полиция Гамбурга 2 октября перекрыла главный вокзал и подогнала скорую помощь для пассажира, прибывшего из Руанды с подозрением на заражение вирусом Марбург. Позже анализы не подтвердили наличие африканского вируса.

360.ru пишет, что Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности вируса, который вызывает геморрагическую лихорадку Марбург, в 90% случаев приводящую к смерти. В Руанде уже погибли девять из 27 инфицированных. Роспотребнадзор следит за ситуацией и подготовил тесты для выявления вируса. Рисков распространения нет, утверждают специалисты.

Марбургская вирусная болезнь (MHF)

Марбургская вирусная болезнь, или геморрагическая лихорадка, вызвана вирусом Марбург, который был обнаружен в Африке 50 лет назад. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков сообщил, что симптомы похожи на вирус Эбола. Вирус получил название в честь города Марбург в Германии, где произошла первая вспышка в 1967 году.

Симптомы лихорадки Марбург

Лихорадка, кожная сыпь, боль в горле и животе, кровь из носа. Симптомы проявляются быстро, начиная с высокой температуры и головной боли.

Смерть может наступить через неделю от обезвоживания, лихорадка переходит в бред и агрессию. Последняя стадия — кровавый стул, кровоизлияния, кома и судороги. После этой стадии возможен выздоровление.

Кто переносит и как распространяется вирус

Вирус передается через кровь и близкий контакт. Заражение возможно при использовании одного полотенца или постельного белья с больным.

Вакцина

Вакцины до сих пор нет, так как заболевание не массовое. Например, вакцина от Эболы оказалась невостребованной.

Эпидемия не грозит России

Чумаков отметило, что эпидемия не грозит России по нескольким причинам. Вирус распространяется не воздушно-капельным путем и не бессимптомно. Это делает заболевание непандемическим.

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