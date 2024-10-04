Врачи не заметили опухоль в сердце размером с мяч у 34-летнего мужчины

В феврале 2021 года, в разгар пандемии COVID-19, 34-летний Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу с жалобами на боль в спине, тревожность и постоянную усталость. Впоследствии выяснилось, что он был болен раком. Историю мужчины рассказало издание The Sun.

© Lenta.ru

Во время пандемии мужчина шесть раз обращался за медицинской помощь с жалобами на сильное недомогание — боль в спине и слабость. Из-за карантина его не могли принять в больнице, врачи консультировали его удаленно, а все симптомы списывали на стресс и усталость.

Попасть на очный прием к доктору Филпотт смог только спустя четыре месяца. Терапевт посчитала его симптомы несерьезными и посоветовала ему дыхательные практики, чтобы справиться со стрессом и расслабить мышцы. Через несколько дней после визита к доктору Филпотта не стало. Экспертиза показала, что у мужчины был агрессивный вид рака, а опухоль в сердце и легких, которую не заметили врачи, разрослась до размеров мяча — ее диаметр был равен 20 сантиметрам.

Ранее стала известна история 34-летней женщины по имени Эмма Снейп, которая не придала значения изнуряющему кашлю, списав его на простуду. Однако впоследствии выяснилось, что у нее развился редкий вид рака.