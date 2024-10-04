На Урале смоделировали 3D-имплант плеча и спасли руку пациенту

Врачи Свердловского онкологического диспансера смоделировали трехмерный имплант плечевой кости и установили его пациенту, тем самым сохранив ему конечность.

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Мужчину беспокоили невыносимые боли в плече. Обследование выявило метастаз первичной опухоли, которая находилась в почке и ранее была удалена, он стал причиной перелома ткани и болезненных ощущений.

"В таком случае перед врачом встает выбор - ампутировать конечность или постараться ее сохранить. Поскольку сустав у пациента был цел, к онкоцентре решили установить на место утраченной костной ткани метоэпифизарный имплант из сплава титана", - рассказала завотделением Маргарита Магдалянова.

3D-имплант создавался по индивидуальным меркам пациента, на основе его компьютерной томографии. Он в точности повторил часть плечевой кости онкобольного и сохранил ему руку

Пока изделие было в работе, пациент получал лекарственную терапию, чтобы не дать новообразованию разрастись.

Специалисты подчеркивают: костные метастазы от опухоли почки интенсивно прорастают в сосуды, и чтобы избежать сильного кровотечения, мужчине начала выполнили эмболизацию сосудов, питающих опухоль. А уже через неделю после этой процедуры установили искусственную кость.

"Операция шла пять часов. Сначала мы удалили опухоль, затем заметили утраченную кость имплантом - он идеально подошел", - резюмировал онкоортопед Дмитрий Гусев.