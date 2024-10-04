Онищенко: завоз инфекции Марбург в Россию возможен

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что завоз инфекции Марбург в Россию возможен.

По его словам, российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям, в том числе проводить профилактические мероприятия.

«Диагностику нам надо готовить не просто где-то для собственных нужд какой-то лаборатории, а так, чтобы они были при необходимости хотя бы на уровне областных центров», — цитирует Онищенко ТАСС.

Ранее доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист профессор Елена Малинникова рассказала о симптомах вируса Марбург.

Также ВОЗ заявила о низком глобальном риске вспышки лихорадки Марбург.