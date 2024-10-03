К чему горит левое ухо: болезни и приметы

В народе говорят, если горит ухо, значит, кто-то вспоминает. Разобрались, есть ли правда в приметах и о каких болезнях может говорить жжение левого органа слуха.

Горит левое ухо: приметы

Считается, что, если пламенеет левое ухо, человека обсуждают, о нем сплетничают, подрывают его репутацию. Если неприятные ощущения преследуют с момента пробуждения, день предстоит непростой.

С правым ухом все наоборот: жжение указывает на предстоящую приятную встречу и удачу в делах.

Если горят оба уха — человек кому-то срочно нужен, с ним не могут связаться.

Верить или нет в приметы — дело каждого.

Есть даже приметы по дням недели:

горит ухо в понедельник или вторник — неизбежен конфликт с близкими;

в среду или четверг — человека ждет приятный сюрприз;

в пятницу — жди гостей;

в субботу или воскресенье — к деньгам.

Жжение в левом ухе может говорить о болезни

Если ощущения не проходят больше суток, человеку следует посетить поликлинику и убедиться, что с организмом все в порядке.

Какие болезни могут сигнализировать жжением левого уха:

грибковая инфекция;

аллергия;

дерматологические проблемы;

сосудистые недуги;

болезни слухового аппарата;

гормональные изменения.

Кроме того, уши могут гореть при сильном стрессе или интенсивной умственной работе.