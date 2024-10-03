К чему горит левое ухо: болезни и приметы

К чему горит левое ухо: приметы и болезни
В народе говорят, если горит ухо, значит, кто-то вспоминает. Разобрались, есть ли правда в приметах и о каких болезнях может говорить жжение левого органа слуха.
Горит левое ухо: приметы
Считается, что, если пламенеет левое ухо, человека обсуждают, о нем сплетничают, подрывают его репутацию. Если неприятные ощущения преследуют с момента пробуждения, день предстоит непростой.
С правым ухом все наоборот: жжение указывает на предстоящую приятную встречу и удачу в делах.
Если горят оба уха — человек кому-то срочно нужен, с ним не могут связаться.
Верить или нет в приметы — дело каждого.
Есть даже приметы по дням недели:
- горит ухо в понедельник или вторник — неизбежен конфликт с близкими;
- в среду или четверг — человека ждет приятный сюрприз;
- в пятницу — жди гостей;
- в субботу или воскресенье — к деньгам.
Жжение в левом ухе может говорить о болезни
Если ощущения не проходят больше суток, человеку следует посетить поликлинику и убедиться, что с организмом все в порядке.
Какие болезни могут сигнализировать жжением левого уха:
- грибковая инфекция;
- аллергия;
- дерматологические проблемы;
- сосудистые недуги;
- болезни слухового аппарата;
- гормональные изменения.
Кроме того, уши могут гореть при сильном стрессе или интенсивной умственной работе.